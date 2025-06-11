Fındık Bahçesinde Kaza: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Ezeltere Köyü'nde yamaçtaki fındık bahçesinde dengesini kaybederek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki Şükriye Durmuş isimli kadın, yamaçtaki fındık bahçesinde dengesini kaybederek yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN