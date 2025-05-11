Fındık fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Ekipler, yangına ilişkin soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içinde yangından zarar görmeyen ürünler çalışanlar tarafından başka bir yere sevk edildi. Yangın bölgesinde sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 30 araç ve 12 itfaiye eri, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangının soğutma işlemleri devam ediyor.