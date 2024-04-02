Finlandiya'da okul saldırısında 3 öğrenci yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Finlandiya'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin kuzeyinde Vantaa'da yer alan bir okulda yerel saatle 09.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapan polis, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Saldırının meydana geldiği 1-9'uncu sınıflara eğitim veren okulda yaklaşık 800 öğrencinin kayıtlı olduğu öğrenildi. - HELSİNKİ