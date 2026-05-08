Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 30 yıl hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 08.05.2026 tarihinde Efeler İlçesi Muğla Bulvarında bulunan uygulama noktasında yapılan çalışmalarda; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 30 yıl 9 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası ile hükümlü olarak bulunduğu Çine Cezaevinden 08.05.2026 tarihinde firar eden Ş.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN