Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

Bursa'da hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Olay, 24 Haziran 2025 Salı günü saat 12.20 sıralarında İnönü Caddesi Apsak Sokak üzerinde meydana geldi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Hamza Güveli Camii çevresinden gelen 'mala zarar verme' ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları müdahale sonucu Mustafa Ö. (39) isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan UYAP sorgulamasında şahsın, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BURSA