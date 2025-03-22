Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

1998'deki infaz kurumu müdürünün öldürülmesi olayının azmettiricisi firari H.K. yakalandı.

22.03.2025 14:17
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 1998 yılında Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü'nün öldürülmesi olayını azmettirmekten 20 yıl, diğer suçlardan da 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine ve firari hükümlülere yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kararı bulunan ağır hükümlü H.K., Atakum ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, firari hükümlü H.K.'nin, 7 Mart 1998 tarihinde Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu ve bu nedenle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Ayrıca, KOM Şube Müdürlüğü'nce 2009 yılında yürütülen operasyon kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan da 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Toplamda 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K.'nın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "tefecilik yapmak" suçlarından da 42 bin 500 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

5 Aralık 2022 tarihinden bu yana firari olan ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarılan hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı evde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

"Firari suçlular için hiçbir yer güvenli değil"

Emniyet yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada, "Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Firari suçlular için hiçbir yer güvenli değil. Şehrimizin huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika

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