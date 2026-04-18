Firari Hükümlü Şanlıurfa\'da Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞANLIURFA
