Şanlıurfa'da hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Karaköprü ilçesinde gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?