Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Suruç ilçesinde yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı. Suruç ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Firari Hükümlü Suruç'ta Yakalandı - Son Dakika
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