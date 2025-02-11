Firari Katil Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Firari Katil Muş'ta Yakalandı

Firari Katil Muş\'ta Yakalandı

Muş'ta, kasten öldürme suçundan 79 yıl cezası olan firari şahıs yakalandı ve cezaevine konuldu.

11.02.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt ilçesinde kasten öldürme suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2025 tarihinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Malazgirt ilçesinde yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir. Muş merkez 49620 Uygulama Noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda, şoför koltuğu altında bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet fişek bulunmuştur. Araç ve şahıs muhafaza altına alınmış, gerekli işlemler için ilgili ekipler tarafından teslim alınmıştır. Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan aranan ve firari olan bir şahıs, ekiplerimizce yakalanmış olup gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için Hasköy Cumhuriyet Polis Merkezine teslim edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın geçmişte evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, cinsel saldırı, tehdit ve taksirle yaralama gibi 15 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahteciliği suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjör içerisinde 9 adet kurusıkı fişek ele geçirilmiştir. Tabanca ve fişekler muhafaza altına alınmış, ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Muş İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malazgirt, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firari Katil Muş'ta Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Firari Katil Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.