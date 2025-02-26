Firari Şahıs Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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Firari Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Firari Şahıs Gaziantep\'te Yakalandı

20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

26.02.2025 14:57
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Gaziantep'te 6 ayrı suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 6 ayrı suç kaydı ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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