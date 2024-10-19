Firari Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP