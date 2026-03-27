Firarile Yargılanan Hükümlü Teyzesinde Yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olarak yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan hükümlü, teyzesine kahvaltıya gittiği sırada polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen ve bu nedenle hakkında "cezaevi firarı" suçundan yargılandığı mahkemece 6 ay hapis cezası verilen S.K., Tekkeköy ilçesinden İlkadım ilçesindeki teyzesine kahvaltıya gitti. Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN