Fırat Üniversitesi, araştırma üniversiteleri sıralamasında 21\'incilikten 20\'nci sıraya yükseldi

Araştırma Üniversiteleri sıralamasında Fırat Üniversitesi, performansını geliştirerek bir basamak yükseldi.

Ankara'da gerçekleştirilen 'Araştırma Üniversiteleri 2026 Performans Değerlendirme Toplantısı'nda araştırma üniversitelerinin yeni performans sonuçları açıklandı. Fırat Üniversitesi, 23 Araştırma Üniversitesi arasında geçen yıl 21'inci sırada yer alırken, bu yıl bir basamak yükselmeyi başardı ve 20'nci sıraya çıktı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, açıklanan sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sıralamadaki yükselişin üniversitenin araştırma odaklı çalışmalarının daha da güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Araştırma Üniversitesi kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bilimsel araştırma, proje, yayın, patent, üniversite-sanayi iş birliği ve nitelikli insan kaynağı başta olmak üzere birçok alanda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Geçen yıla göre sıralamamızı bir basamak yükseltmiş olmamız bizler için önemli ve kıymetli. Ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü akademik birikimi daha ileriye taşıyarak önümüzdeki yıllarda sıralamada daha üst basamaklarda yer almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.