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Fırtına ağacı kökünden söktü: 1 otomobil zarar gördü

SAMSUN - Samsun'da fırtına dolayısıyla kökünden ayrılan kavak ağacı, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Olayda 1 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Amisos Tepesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle kökünden ayrılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kavak ağacı, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Olayda ağacının bir kısmını elektrik direğinin tutması dolayısıyla 1 otomobilde hasar meydana gelmezken, 55 SM 442 plakalı otomobilin kaput ve tavanında ise maddi hasar meydana geldi.

Devrilen ağaç, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından otomobilin üstünden kaldırılırken, devrilen ağaç parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı.