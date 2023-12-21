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Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri indirdi - Son Dakika
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Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri indirdi

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle caminin kubbesinde tehlike oluşturan pencere, itfaiye ekipleri tarafından sökülerek indirildi.

Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri indirdi
21.12.2023 - 23:48,  Güncelleme: 23:50
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Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri indirdi

Cami kubbesinde tehlike oluşturan pencere itfaiye tarafından çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da caminin kubbesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tehlike oluşturan pencereyi itfaiye ekipleri merdiven ile ulaşarak söktü.

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve saateki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Şeyh Şamil Cami'nin kubbesinin en üst noktasında şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yerinden sökülen ve tehlike oluşturan pencerenin alınması için vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri merdiven açtı. Gerekli önlemleri alıp merdivenden pencereye ulaşan itfaiye eri camı bulunduğu yerden söktü. Pencere sepete konulup, yere indirildi ve görevliye teslim edildi.

Kaynak: İHA
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