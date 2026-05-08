Foça'da Düzensiz Göçmen Faciası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Foça'da Düzensiz Göçmen Faciası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Foça\'da Düzensiz Göçmen Faciası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
08.05.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça'da yarı batık lastik bottaki 43 göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık halde bulunan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs günü saat 22.53 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Foça açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Yardım talebi üzerine olay yerine bir sahil güvenlik gemisi, dört sahil güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yarı batık haldeki lastik botta bulunan 39 göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 göçmen kurtarıldı. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarında 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli E.D. (39) yakalandı. Sağ kurtarılan 43 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör şüphesiyle adliyeye sevk edilen E.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Foça'da Düzensiz Göçmen Faciası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

08:40
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
04:14
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:18:50. #7.13#
SON DAKİKA: Foça'da Düzensiz Göçmen Faciası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.