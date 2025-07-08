Foça\'da Kaza: 7 Yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Foça ilçesi Gerenköy- Yeniköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat T. yönetimindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet ile İlker A. kontrolündeki 35 VC 211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 2 araç da bariyerlere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 35 VC 211 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü İlker A. ve yolcu konumundaki Burakcan A. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan İlker A. ve Burakcan A. ile araçlarda bulunan Sevda T., Semra K., Halilcan K., Sedat T. ve Nurten A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Öte yandan, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İZMİR