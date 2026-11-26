Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulanmıştı.

Akkaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.