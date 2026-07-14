Fontainebleau Ormanı\'nda Yangın: 3 Bin Dönüm Yandı

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki ünlü Fontainebleau Ormanı ve çevresinde devam eden yangınlarda 3 bin dönümlük alan küle döndü. Yangını başlattığından şüphelenilen en az iki kişi tutuklandı.

Fransa rekor kıran sıcak havaların ardından orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Paris'in güneyinde, Fransız krallarının yüzyıllar boyunca avlandığı ve kraliyet tarafından korunan tarihi Fontainebleau Ormanı ve çevresinde devam eden yangınlar nedeniyle 3 bin dönümlük alan küle döndü. Yangını başlattığından şüphelenilen en az iki kişi tutuklandı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 900 kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu.

"Bu yıl 32 bin hektar yandı"

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu yıl çıkan yangınlar nedeniyle şu ana kadar 32 bin hektarın yandığını ve bunun 2025 yılındaki toplam miktardan daha fazla olduğunu belirtti. Nunez, "Muhtemelen rekor bir yıl geçireceğiz. Büyük kuraklıkla birlikte bunu bekliyorduk" dedi. Fransız bakan, ülke genelinde yangın çıkardığından şüphelenilen 59 kişinin gözaltına alındığını, bunların yaklaşık yarısının yetişkin, yarısının çocuk olduğunu ve aralarında mükerrer suçluların da bulunduğunu açıkladı. - PARİS