Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ziyareti Öncesi Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ziyareti Öncesi Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un Ziyareti Öncesi Yeni Kaledonya\'da Şiddet Olayları

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un ziyareti öncesi iki okul, büyük bir iş yeri ve bir otomobil bayisindeki 300 araç ateşe verildi. Yeni Kaledonya'da başlayan şiddet olayları devam ediyor.

22.05.2024 17:36  Güncelleme: 17:48
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un ziyareti öncesi iki okul, büyük bir iş yeri ve bir otomobil bayisindeki 300 araç ateşe verildi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasa nedeniyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un ziyareti öncesi adada bir kez daha tansiyon yükseldi. Başkent Noumea'nın belediye başkanı Sonia Lagarde, Fransız medyasına yaptığı açıklamada iki okul, bir bayideki 300 araç ve büyük bir iş yerinin ateşe verildiğini, bir okulun da yağmalandığını ifade etti.

Yeni Kaledonya'daki Fransız Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada ise, şiddet olaylarının başlamasından bu yana adaya bin 50 takviye kuvvetin konuşlandırıldığı, göstericilerin kurduğu 90'dan fazla barikatın kaldırıldığı, 280'den fazla kişinin gözaltına alındığı, 84 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.

Macron adaya geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ana karasından 16 bin kilometre uzakta bulunan Yeni Kaledonya'ya gitmek üzere gece saatlerinde resmi uçakla Paris'ten ayrıldı. Bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedefleyen Macron'un çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısı 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Tasarı 15 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanırken, şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti. Yaşanan şiddet olaylarında 2'si jandarma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Oy verme sisteminde yapılan değişikliğe göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor. Söz konusu anayasal değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ziyareti Öncesi Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ziyareti Öncesi Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları - Son Dakika
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