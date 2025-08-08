Fransa'da 1949'dan Bu Yana En Büyük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Fransa'da 1949'dan Bu Yana En Büyük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fransa\'da 1949\'dan Bu Yana En Büyük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
08.08.2025 18:56  Güncelleme: 19:07
Fransa'nın Aude bölgesinde 5 Ağustos'tan bu yana süren büyük orman yangını kontrol altına alındı, ancak tamamen söndürülmesi birkaç gün sürecek. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Fransız yetkililer, ülkenin güneyindeki Aude bölgesinde çıkan ve 1949 yılından bu yana ülkedeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen felaketin kontrol altına alındığını, ancak alevlerin tamamen söndürülmesinin birkaç gün süreceğini açıkladı.

Fransa'nın güneyinde yer alan Aude bölgesi, 5 Ağustos'tan bu yana etkili olan büyük bir orman yangınıyla mücadele ediyor. Yetkililer, sıcak hava, kuru bitki örtüsü ve aralıklarla şiddetlenen rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının, dün akşam itibarıyla kontrol altına alındığı açıklarken, alevlerin hala etkin olduğu yangının tamamen söndürülmesinin ise birkaç gün sürebileceği bildirdi.

Aude Valisi Christian Pouget, etkisini sürdüren yangın nedeniyle yaklaşık 90 kilometrelik ormanlık bölgenin yakındaki sıcaklığın yüksek olduğu noktalarda 2 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Vali Pouget, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Daha yapacak çok iş var. Birkaç gün boyunca yangının tamamen söndürüldüğünü açıklamayacağız" dedi.

Yangında 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Valiliğin son verilerine göre orman yangında 16 bin hektarlık alan etkilenirken, bu alanın 13 bin hektarlık kısmı tamamen kül oldu. Ayrıca 36 ev ve 40 araç yanarken, bin 300 hane de elektriksiz kaldı. Yangının bilançosunda ise 65 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 18'i itfaiyeci, 5'i sivil olmak üzere 23 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ise kaybolan 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Yangın bölgesindeki yüzlerce kişinin de okulların spor salonuna ve belediye binalarına sığındığı biliniyor.

"Önümüzdeki günlerde sıcak havalar yeniden etkili olacak"

Yangınla mücadele için Seine-et- Marne bölgesinden gelen destek ekibinin başındaki İtfaiye Yüzbaşı Olivier Compta, "Şu anda hala sıcak noktaları tespit edip müdahale etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sıcak havalar yeniden etkili olacak ve rüzgarın hızlanma ihtimali var. Amacımız bu bölgeyi güvenli tutmak" dedi.

Aude İtfaiyesi'nden Albay Christophe Magny ise gece boyunca yapılan çalışmalara değinerek, "Gece dört farklı noktada alevlenme oldu. Ekiplerimiz bunlara hızlıca müdahale etti. Su boşaltma kapasitesi 4 ton olan helikopterimiz, yerdeki ekiplerle koordineli olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"1949'dan bu yana en büyük yangın"

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise yangını, "1949'dan bu yana Fransa'nın gördüğü en büyük orman yangını" olarak nitelendirmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da 1949'dan Bu Yana En Büyük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Fransa'da 1949'dan Bu Yana En Büyük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
