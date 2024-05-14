Fransa'da cezaevi minibüsüne silahlı saldırı: 2 gardiyan öldü, mahkum kaçtı - Son Dakika
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Fransa'da cezaevi minibüsüne silahlı saldırı: 2 gardiyan öldü, mahkum kaçtı

Fransa'nın Eure bölgesindeki Incarville'de bir cezaevi minibüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 gardiyan hayatını kaybetti, mahkum ise kaçtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, güvenlik güçleri saldırganları ve mahkumu bulmak için çalışmalara başladı.

14.05.2024 17:24
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Fransa'da bir mahkumu taşıyan cezaevi minibüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 gardiyanın öldüğü, mahkumun ise kaçtığı bildirildi.

Fransa'nın Eure bölgesindeki Incarville'de bir cezaevi aracına kara yolu gişelerinde pusu kuruldu. Maskeli dört silahlı saldırganın, 2 araçla minibüsü sıkıştırıp durdurduğu ve ateş açtığı belirtildi. Daha sonra 2 aracı da yakan saldırganların mahkumla birlikte üçüncü bir araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

Saldırıda vurulan 2 gardiyanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 gardiyanın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralanan gardiyanlardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Paris Mahkemesi tarafından olayla ilgili acil bir soruşturma başlatıldığı, 200'den fazla jandarmanın kaçan saldırganları ve mahkumu bulmak için görevlendirildiği kaydedildi. Kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine bölgedeki çok sayıda otoyol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kriz masası oluşturuldu

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Adalet Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu sabah meydana gelen ve cezaevi görevlilerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hepimiz için şoke edici oldu" ifadelerini kullandı. Fransa halkının hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralıların yanında olacağını kaydeden Macron, bu konuda kararlılıkla hareket edileceğinin altını çizdi.

Incarville Belediye Başkanı Patrick Maugars de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Kaçan mahkumun "cinayete teşebbüs" suçundan yargılandığı öğrenildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Mahkum, Fransa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da cezaevi minibüsüne silahlı saldırı: 2 gardiyan öldü, mahkum kaçtı - Son Dakika

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