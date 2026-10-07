Fransa'da eylemlerde en az 215 genç, 750 polis yaralandı; sendikalar greve çağırıyor - Son Dakika
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Fransa'da eylemlerde en az 215 genç, 750 polis yaralandı; sendikalar greve çağırıyor

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, geçen haftadan bu yana süren öğrenci protestolarında en az 215 genç, 85 okul çalışanı ve yaklaşık 750 polisin yaralandığını açıkladı. Beş sendika yarın grev ve gösteri çağrısı yaptı; lise protestolarında şok bombası kullanımı askıya alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden öğrenci protestolarında en az 215 gencin, 85 okul çalışanının ve yaklaşık 750 polis memurunun yaralandığını belirtirken, beş eğitim sendikası yarın için grev ve gösteri çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz hafta öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteren öğrencilerin protesto gösterileri, ülke geneline yayılarak büyüdü. Gösteriler sırasında eylemciler ve polis arasında zaman zaman gerilim yaşanırken, Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin polisin kullandığı el bombasının patlaması sonucu elini kaybetmesi tepkileri daha da artırdı. SNES-FSU, CGT, FO ve Sud dahil olmak üzere Fransa'daki beş eğitim sendikası öğrencilerin protesto hareketine destek vermek amacıyla yarın grev ve gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Önde gelen ortaöğretim öğretmenleri sendikası SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay düzenlediği basın toplantısında, "Beş örgütümüz de Perşembe günkü protestolara destek verecek" dedi.

Ülke genelinde 24 okul yakıldı veya yağmalandı

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 3 bin 700 lisenin 528'inde derslerin tamamen veya kısmen durdurulduğunu belirtti. Bakanlık, 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını, 6 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların neredeyse tamamının reşit olmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı ise bin 800'den fazla kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, bunların yaklaşık bin 500'ünün 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Protestolarda şok bombası kullanımı askıya alındı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestolarında şok bombası kullanımının askıya alındığını bildirdi. Nunez, "Ne olduğuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanana kadar lise öğrencilerinin protesto hareketinde bunların kullanımını askıya alıyorum" dedi.

Protestoların ilk gününden bu yana en az 215 genç, 85 okul çalışanı ve yaklaşık 750 polis memurunun yaralandığını belirten Nunez, sadece dünkü gösterilerde 488 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik güçlerinden 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Fransız bakan, polisin orantısız güç kullandığı iddiaları üzerine 18 ayrı iç ayrı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı3. SayfaSendikaFransaEğitimPolisDünyaSon Dakika

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