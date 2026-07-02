Fransa\'da Orman Yangını: 900 Hektar Kül Oldu

Fransa'da Herault ve Aude bölgeleri arasında çıkan orman yangınında 900 hektarlık alan küle döndü.

Fransa'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu. Dün Herault ve Aude bölgeleri arasında başlayan orman yangınında 900 hektarlık alan küle döndü. Yangınla mücadele havadan ve karadan devam ederken, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinin yerel idaresi, rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığını belirtti.

Herault İtfaiyesi, yangının kontrol altına alındığını aktararak, "Yangın artık ilerlemiyor, ancak tüm gece rüzgar vardı ve bu sabah tekrar şiddetlenerek arttı" ifadelerini kullandı. Yangında can ve mal kaybı bildirilmedi.

Fransa Meteoroloji Kurumu ise, önümüzdeki hafta bir başka aşırı sıcak dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. - PARİS