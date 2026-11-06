Fransa\'da otobüs kazasında 7 yaşındaki çocuk ve bir genç öldü, 16 kişi yaralandı

Fransa'nın İsviçre sınırına yakın bir bölgede meydana gelen otobüs kazasında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 16 kişi de yaralandı.

Fransa'nın İsviçre sınırına yakın bir noktada Lent kasabasında sabah saatlerinde otobüs kazası meydana geldi. Lyon ile Bourg-en-Bresse arasında sefer yapan A32 hattındaki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak hendeğe savruldu ve bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar meydana gelirken, bazı yolcular otobüste sıkıştı. Bourg-en-Bresse Savcılığı, otobüste 15'i çocuk olmak üzere 43 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazanın ardından alkol ve uyuşturucu testi yapılan şoförün, sonuçları negatif çıktı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Ain Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kazanın ardından 58 araçla 102 itfaiyeci ve 50 jandarma personelinin bölgeye sevk edildiğin bildirildi. Yaralıların tahliyesi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonu için 4 hava unsuru ile 8 mobil acil sağlık ekibi de görevlendirildi.

Kazanın ardından olay yerine giden Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, hayatını kaybedenlerin 7 yaşında bir kız çocuğu ile 18 yaşında bir genç olduğunu belirtti. Tabarot, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Kazanın kesin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Tabarot, soruşturmanın olayın tüm yönlerini aydınlatması gerektiğini vurguladı. Otobüsün teknik durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Tabarot, "Kazaya karışan otobüs bütün kontrollerden geçmişti ve iyi durumdaydı" ifadelerini kullandı. Aracın yalnızca öğrenci taşımacılığında kullanılmadığını belirten Tabarot, işletmeci şirketin 2024 yılından bu yana 106 kez denetlendiğini söyledi.

"Bu yol kazalara oldukça açık"

Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu bir şok ve büyük bir trajedi. Herkes yaşananlardan derinden etkilendi. Sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaşacağımızı düşünmüyorduk" dedi.

Otobüsün Lyon'dan Bourg-en-Bresse yönüne ilerlerken yolun karşı tarafına geçtiğini ve hendeğe savrularak bir ağaca çarptığını anlatan Cristin, çarpmanın aracın yan tarafında büyük hasara neden olduğunu belirtti.

Kazanın yaşandığı yolun geçmişte de birçok trafik kazasına sahne olduğunu söyleyen Cristin, özellikle hız ihlallerinin bölgede ciddi sorun oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle kasabanın çıkışına hız denetim radarı yerleştirildiğini hatırlatan Cristin, "Bu yol kazalara oldukça açık. Çünkü araçlar burada çok hızlı ilerliyor ve hız sınırını aşan sürücüler oluyor" dedi.

Kazanın meydana geldiği sırada yolun ıslak olduğunu, ancak olayın yaşandığı noktada hafif bir viraj dışında önemli bir güçlük bulunmadığını belirten Cristin, "Ne olduğunu açıklamak oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Lecornu, olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise "Öncelikle bu öğrencileri ve ailelerini düşünüyorum. Öğrencilerimiz, çocuklarımız bu tür kazaların mağduru olduğunda bu bizim için her zaman zor bir durum. Ailelere kendi adıma, hükümet ve bütün eğitim camiası adına desteklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.