Fransa\'da Renoir Müzesi\'nden çalınan 9 milyon euroluk 2 tablo 1 ay sonra bulundu

Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'nden 8 Eylül'de çalınan milyonlarca dolar değerindeki 2 tablo bulundu.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nden çalınan "Madame Colonna Romano" adlı bir portre ve "Jeune femme au puits" adlı bir kuyu başındaki kadını tasvir eden tablo, 1 ay sonra bulundu. Belediye Başkanı Bryan Masson, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzedeki 2 tablonun 1 ay sonra bulunduğunu belirterek, "Bu 2 tablo sadece sanat eseri değil. Şehrimizin tarihinin bir parçası. Onların bulunmuş olması büyük bir sevinç" ifadelerini kullandı. Masson, eserlerin nerede bulunduğuna veya durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Renoir Müzesi'ndeki soygunla ilgili olarak 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İhi tablo çalınmış, iki tablo ise müzenin bahçesine bırakılmıştı

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson 8 Eylül'deki soygunun ardından yaptığı açıklamada, şüphelilerin müzenin ağaçlarla çevrili arazisine girmek için bir çiti kestiğini, içeri girmek için bir pencereyi kırdığını ve çerçeve bağlantılarını kesmek için elektrikli testere kullandığını belirtmişti. Masson 2 kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48'de çaldı. Sadece 5 dakika sonra saat 05.53'te polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" demişti. Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söylemişti. Yetkililer, çalınan eserlerin tahmini değerinin 9 milyon euro olarak olduğunu açıklamıştı.