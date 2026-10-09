Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan 9 milyon euroluk 2 tablo 1 ay sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan 9 milyon euroluk 2 tablo 1 ay sonra bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa\'da Renoir Müzesi\'nden çalınan 9 milyon euroluk 2 tablo 1 ay sonra bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nden 8 Eylül'de çalınan 2 tablo 1 ay sonra bulundu. Belediye Başkanı Bryan Masson, 9 milyon euro değerindeki eserlerin bulunmasının büyük sevinç yarattığını söyledi.

Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'nden 8 Eylül'de çalınan milyonlarca dolar değerindeki 2 tablo bulundu.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nden çalınan "Madame Colonna Romano" adlı bir portre ve "Jeune femme au puits" adlı bir kuyu başındaki kadını tasvir eden tablo, 1 ay sonra bulundu. Belediye Başkanı Bryan Masson, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzedeki 2 tablonun 1 ay sonra bulunduğunu belirterek, "Bu 2 tablo sadece sanat eseri değil. Şehrimizin tarihinin bir parçası. Onların bulunmuş olması büyük bir sevinç" ifadelerini kullandı. Masson, eserlerin nerede bulunduğuna veya durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Renoir Müzesi'ndeki soygunla ilgili olarak 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İhi tablo çalınmış, iki tablo ise müzenin bahçesine bırakılmıştı

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson 8 Eylül'deki soygunun ardından yaptığı açıklamada, şüphelilerin müzenin ağaçlarla çevrili arazisine girmek için bir çiti kestiğini, içeri girmek için bir pencereyi kırdığını ve çerçeve bağlantılarını kesmek için elektrikli testere kullandığını belirtmişti. Masson 2 kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48'de çaldı. Sadece 5 dakika sonra saat 05.53'te polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" demişti. Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söylemişti. Yetkililer, çalınan eserlerin tahmini değerinin 9 milyon euro olarak olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat3. SayfaFransaEylülSanatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
16:47
Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kamp kadrosunda Mert Hakan sürprizi
Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda Mert Hakan sürprizi
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:03:13. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan 9 milyon euroluk 2 tablo 1 ay sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei