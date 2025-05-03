Fransa'daki Yangında Ölen 3 Kız Kardeş Rize'ye Getirildi - Son Dakika
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Fransa'daki Yangında Ölen 3 Kız Kardeş Rize'ye Getirildi

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Fransa'daki yangında yaşamını yitiren 3 kız kardeşin cenazesi Rize'ye getirildi ve defnedilecek.

03.05.2025 00:49
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Fransa'daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize'ye getirildi

RİZE - Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeşin cenazeleri memleketi Rize'ye getirildi.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan 2025 Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru ve kız kardeşi Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Strasbourg'tan aktarmalı uçak ile Trabzon Havalimanı'na, ardından da karayolu ile Rize'ye getirilen 3 kardeşin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kardeşlerin cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii'inde kılınarak defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'daki Yangında Ölen 3 Kız Kardeş Rize'ye Getirildi - Son Dakika

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