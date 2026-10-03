Fransa İçişleri Bakanı Nunez, lise eylemlerinde bugün 1747 gözaltı sayısını bildirdi - Son Dakika
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Fransa İçişleri Bakanı Nunez, lise eylemlerinde bugün 1747 gözaltı sayısını bildirdi

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Fransa'da lise eylemlerinde bugün gözaltına alınanların sayısı 1747'ye çıktı. İçişleri Bakanı Nunez pazartesiden bu yana 5 binden fazla gözaltı olduğunu, bunların yüzde 85'inin reşit olmadığını; Eğitim Bakanı Geffray ise bugün 3 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkedeki şiddetli lise eylemlerinde bugün gözaltına alınanların sayısının bin 747'ye yükseldiğini bildirirken, pazartesi gününden bu yana ise 5 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta öğretmen eksikliği ve eğitim şartlarına tepki olarak başlayan ve ülke geneline yayılan lise eylemlerinde gözaltı sayısı yükseliyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının bin 747'ye yükseldiğini bildirirken, pazartesi gününden bu yana gözaltına alınanların sayısının ise 5 bini aştığını kaydetti. Nunez, gözaltına alınanların yüzde 85'inin reşit olmadığını belirtti. Eğitim Bakanlığı'nın gün sonu verilerine göre ülke genelinde 735 eğitim kurumu eylem veya aksamalardan etkilenirken, Bakan Nunez 158 okulun çevresinde şiddet olaylarının yaşandığını açıkladı. Barışçıl başlayan bazı protestoların ilerleyen süreçte şiddet eylemlerine dönüştüğü aktarıldı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise, bugün yaşanan olaylarda 3 eğitim çalışanının yaralandığını, bir önceki gün bu sayının 31 olduğunu bildirdi.

Protestoların devam etmesi bekleniyor

Bakan Geffray ayrıca, gün içinde lise ve üniversite öğrencilerinin temsilcileri, eğitim sendikaları ve veli örgütleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından öğrenci örgütleri, hükümetten bekledikleri somut önlemleri göremediklerini belirterek, eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Öğrenci örgütleri, şiddet olaylarıyla aralarına mesafe koyarken, öğretmen ve personel eksikliklerinin giderilmesi, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve eğitime ayrılan kaynakların artırılması taleplerini yineledi.

Fransa'da öğrenci örgütleri 6 Ekim Salı günü lise ve üniversitelerde yeni eylemler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bazı öğretmen sendikalarının bölgesel teşkilatları da eğitim çalışanlarını aynı gün greve çıkarak, öğrencilere destek vermeye çağırdı.

Protestolar nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Fransa sokaklarında polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, polis Strasbourg'da kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı3. SayfaGözaltıFransaŞiddetEğitimDünyaSon Dakika

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