Fransa'nın Marsilya Yakınlarında Orman Yangını: 700 Hektar Alan Kül Oldu - Son Dakika
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Fransa'nın Marsilya Yakınlarında Orman Yangını: 700 Hektar Alan Kül Oldu

08.07.2025 20:07
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Marsilya'nın Pennes-Mirabeau komününde bir araçtan çıkan alevlerle başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılarak 700 hektarlık alanı kül etti. Marsilya-Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı ve bölgedeki bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi.

Fransa'nın Marsilya şehri yakınlarındaki Pennes-Mirabeau komününde yanan bir araçtan yayılan alevlerle başlayan orman yangını nedeniyle 700 hektarlık alan küle döndü, Marsilya-Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya şehri yakınlarındaki Pennes-Mirabeau'da öğle saatlerinde orman yangını başladı. İlk belirlemelere göre, yangının yanan bir araçtan yayılan alevler nedeniyle başladığı ve kısa sürede otluk ve ormanlık alanlarda yayıldığı bildirildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yangının ilerlemesini hızlandırırken, kısa sürede 700 hektarlık alan küle döndü.

Yüksek hızlı tren seferleri de geçici olarak durduruldu

Yetkililer havadan ve karadan geniş kapsamlı bir müdahale başlattı. Uçuş güvenliği gerekçesiyle Marsilya-Provence Havalimanının geçici olarak kapatıldı. Kapatma kararı, havalimanı çevresinde görev yapan yangın söndürme uçaklarının manevra yapabilmesi amacıyla alındı. Yüksek hızlı tren seferleri de geçici olarak durduruldu. A50 ve A55 otoyollarında ise bazı bölümler ulaşıma kapatıldı.

"Her şey çok hızlı gelişti"

Yangından etkilenen bölgelerdeki bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi. Bölge sakinleri, "Duman bir anda gökyüzünü kapladı. Her şey çok hızlı gelişti. Rüzgarla birlikte yangın sanki koşar gibi ilerliyordu" diyerek yaşanan paniği aktardı.

Elektrik kesintileri hastaneyi etkiledi

Yangının yol açtığı elektrik kesintileri, şehirdeki bazı altyapıları etkiledi. Marsilya'daki Kuzey Hastanesi, güvenlik amacıyla jeneratör sistemine geçti. Bu önlemin özellikle radyoloji bölümü ve hassas tıbbi cihazların kesintisiz çalışmasını sağlamak için alındığı bildirildi.

Marsilya Valiliği'nden "evde kalın" çağrısı

Yangının etkisinin genişlemesi üzerine Marsilya Valiliği yazılı bir açıklama yayımlayarak, "Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerekmektedir" ifadeleriyle sokağa çıkmama çağrısında bulundu. Yoğun duman ve rüzgar nedeniyle alevlerin yön değiştirebilme ihtimali olduğu belirtilirken, bölgedeki hareketliliğin minimuma indirilmesi istendi.

Bouches-du-Rhone Valiliği ise orman yangını risk seviyesini "çok şiddetli" olarak ilan etti. Uzmanlar, sıcak hava, kuraklık ve rüzgar gibi unsurların birleşmesiyle yeni yangınların çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

İki kıyı bölgesi tedbir amaçlı tahliye edildi

Ayrıca, yangının etkilediği alanlarda Fransa'nın elektronik uyarı sistemi FR Alert devreye alındı. Özellikle Jas de Rhodes, Pierrefeu ve Bouromettes mahallelerinde yaşayanlara, evlerinden çıkmamaları yönünde resmi uyarılar gönderildi. Alevlerin tehdit ettiği iki kıyı yerleşim bölgesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Dokuz itfaiye görevlisi dumandan etkilendi

Yangına müdahalede 750'den fazla itfaiyeci, yaklaşık 60 kara aracı, 5 Canadair, 2 Dash uçağı ve 3 helikopterin görev aldığı aktarıldı. Yetkililer dumandan etkilenen 9 itfaiye görevlisinin tedavi altına alındığını aktardı.

"Durum henüz kontrol altına alınmış değil"

Pennes-Mirabeau Belediye Başkanı Michel Amiel yaptığı açıklamada, yangının büyüklüğüne dikkat çekerek, "Yangın şu anda tamamen kontrol altında değil. Alevler bazı evlerin çok yakınına kadar ulaştı. Ancak tüm ekiplerimiz sahada ve durumu dikkatle izliyoruz" dedi. Belediye başkanı ayrıca, yangının yaklaşması sebebiyle Jas de Rhodes mahallesindeki iki kıyı bölgesinin tahliye edildiğini, risk altındaki bir huzurevinin ise itfaiye ekipleri tarafından istasyon halinde korunmaya alındığını ifade etti.

"Yangına müdahale için 14 hava aracı görevlendirildi"

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yangınla mücadele kapsamında yapılan hava müdahalesine dair bilgi vererek, "Yangına müdahale için 14 hava aracı görevlendirildi. Bu araçlar arasında Dash tipi uçaklar ve Canadair'ler de yer alıyor" diye konuştu. Retailleau, yangının kontrol altına alınabilmesi için yerel ve ulusal ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını, tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Çiftlikte 3 at telef oldu

Yangından zarar gören bölgeler arasında yer alan Bages yakınlarındaki bir at çiftliğinde görevli Nathalie Bueno, yaşadıkları korku dolu anları, "Alevler 10 dakika içinde üzerimize geldi. 50 metreye varan ateş duvarları vardı. Her yer karardı. Gerçekten cehennem gibiydi" ifadeleriyle anlattı. Çiftlikte 3 atın telef olduğunu belirten Bueno, 3 atın kaybolduğunu, 35 atın ise çevredeki komşu çiftliklere tahliye edildiğini aktardı. Bueno, "Atların kapılarını açmak zorunda kaldım, kaçabilsinler diye. Küller yağıyordu, hayvanlar panik içinde sağa sola koşuyordu" şeklinde konuştu. - MARSİLYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'nın Marsilya Yakınlarında Orman Yangını: 700 Hektar Alan Kül Oldu - Son Dakika

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