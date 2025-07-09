Fransa\'nın Marsilya yakınlarındaki orman yangınında yaralı sayısı 110\'a yükseldi

Fransa'nın Marsilya şehri yakınlarında Pennes-Mirabeau komününde dün başlayan orman yangında yaralananların sayısının 110'a yükseldiği açıklandı.

Fransa'nın ikinci en büyük şehri Marsilya'nın yakınlarında Pennes-Mirabeau komününde dün başlayan orman yangını hızla büyümeye devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau dün akşam Marsilya'ya gelerek yerel yetkililerle görüştü. Retailleau henüz kontrol altına alınamayan yangına ilişkin açıklamasında, "Olay yerinde bulunan 800 kadar itfaiyeci tüm gece boyunca alevleri söndürmek için çaba sarfetti. Olayda 9 itfaiye eri ve 22 polis memuru dahil 110 kişi hafif yaralandı" ifadelerini kullandı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan da daha önce yaptığı bir açıklamada Marsilya itfaiye ekiplerinin çabalarına değinerek, "İtfaiye birlikleri ellerindeki hortumlarla adeta gerilla savaşı veriyor. Yangınlar en hızlı seviyeye ulaştığında sert rüzgar esintileri, sık bitki örtüsü ve dik eğimler nedeniyle dakikada 1,2 kilometre hızla yayıldı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki halk acil durum ekiplerinin yolları rahatlıkla kullanabilmesi için yetkililerden bir tahliye emri gelene kadar evlerini terk etmemeleri konusunda uyarıldı. Fransa basını ise yaklaşık 400 kişinin evlerinden tahliye edildiğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güneydoğusunda Marsilya, Narbonne ve Pennes-Mirabeau'daki orman yangınlarına müdahale eden acil durum ekiplerimize desteklerimi sunuyorum. Yangın bölgesindeki bütün vatandaşlara ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik ekiplerinin müdahalesinin kolaylaştırılması için güvenlik uyarılarına uyulmasını ve dikkatli olunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Marsilya-Provence Havalimanı da dün havalimanı çevresinde görev yapan yangın söndürme uçaklarının manevra yapabilmesi amacıyla geçici süreliğine kapatılmıştı.

Yetkililer, Pennes-Mirabeau'da yanan bir araçtan yayılan alevler nedeniyle meydana gelen orman yangının 700 hektarlık alanı küle çevirirken, Narbonne'da Pazartesi başlayan ve hala kontrol altın alınamayan başka bir orman yangının ise saate yaklaşık 60 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte 2 bin hektar kadar bir alanı yaktığını açıkladı. - MARSİLYA