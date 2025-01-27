Fren Patladı, Minibüs Kuaföre Girdi - Son Dakika
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Fren Patladı, Minibüs Kuaföre Girdi

Fren Patladı, Minibüs Kuaföre Girdi

Kartal'da frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan minibüs, kuaför dükkanına daldı; 3 yaralı.

27.01.2025 11:31
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Kartal'da frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan yolcu minibüsü kuaför dükkanına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"İçeride müşterilerim vardı"

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, "İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış" diye konuştu. Kazayı gören Mustafa Arslan isimli bir vatandaş ise, "Minibüs Marmaray'ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fren Patladı, Minibüs Kuaföre Girdi - Son Dakika

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