Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı

Geniş Video İzle

Burdur'un Bucak ilçesinde otoparktan arabasını çıkarmak isterken frenle gazın yerini karıştıran yabancı uyruklu şahıs duvara çarptı. Ayağı sıkışan şahsı itfaiye kurtardı. Olayda yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17.04.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde otoparktan arabasını çıkarmak isterken frenle gazın yerini karıştıran yabancı uyruklu şahıs duvara çarptı. Ayağı sıkışan şahsı itfaiye kurtardı.

Olay Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi Hökez Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Zekeriya D. kullandığı 15 MA 1150 plakalı Ford marka otomobilin fren ile gaz pedallarının yerini karıştırınca otopark duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı sıkışan Zekeriya D. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağılık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Zekeriya D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca duvara çarptı, ayağı sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement