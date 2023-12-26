 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Freni boşalan minibüs köprüden çaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Freni boşalan minibüs köprüden çaya uçtu: 1 yaralı

Karabük'te freni boşalan bir minibüs, demirçelik köprüsünün korkuluklarını kırarak çaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayda aldı.

Freni boşalan minibüs köprüden çaya uçtu: 1 yaralı
26.12.2023 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
Abone Ol

Freni boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu: 1 yaralı

Ölümden dönen yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Köprü üzerine dolan vatandaşlar yaşananları film gibi izleyerek cep telefonları ile kayda aldı

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinde kavşaktan döndüğü sırada freni boşalan minibüs demirçelik köprüsünün korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Kazada yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.20 sıralarında kent merkezi girişindeki demir çelik köprüsünde meydana geldi. Pazarcılık yapan Süleyman Aysan idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüsü ile demirçelik kavşağında dönüş yaptığı sırada iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu köprü korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü boğulmaktan son anda kurtularak aracından çıkarak yardım bekledi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat merdivenle indikleri yerden yaralı sürücüyü sedyeye alarak itfaiye merdiveni yardımı ile yukarıya çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu sürücü Aysan, araçta tek olduğunu ve biranda frenlerinin boşaldığını söyledi.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan köprünün üzerine dolan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını ve yaşananlarını film gibi izleyerek cep telefonları ile kayda aldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Diğer yandan yeni düzenleme ile yıl içinde yenilenen ve akıllı kavşak olarak lanse edilen kavşak sürücülerin aklını zorlarken, artan kazalar sonucu sürücüler kavşağın yeniden elden geçmesini istedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Freni boşalan minibüs köprüden çaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Freni boşalan minibüs köprüden çaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement