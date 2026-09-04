Fujian'da selde 3 katlı bina çöktü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Fujian'da selde 3 katlı bina çöktü, can kaybı yaşanmadı

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Çin'in Fujian eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı sel felaketinde 3 katlı bir bina çöktü. Bina sakini önceden tahliye edildiği için can kaybı yaşanmazken, eyalette okullar tatil edildi ve toplu taşıma askıya alındı.

Çin'in Fujian eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Çin'in Fujian eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Okullarda eğitime ara verilirken, toplu taşıma hizmeti de askıya alındı. Araçlar sel suyunda sürüklenirken, altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Eyalette 3 katlı bir bina ise sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar amatör kameraya yansıdı. Bina sakininin önceden tahliye edildiği, can kaybı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fujian'da selde 3 katlı bina çöktü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fujian'da selde 3 katlı bina çöktü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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