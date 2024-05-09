Galata'da nişan kutlaması: Hastane yolunu kesip 'Erik Dalı' oynadılar - Son Dakika
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Galata'da nişan kutlaması: Hastane yolunu kesip 'Erik Dalı' oynadılar

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak; 'Erik Dalı' şarkısıyla dakikalarca oynadı. Dakikalarca trafiğin akışını durduran grup, ardından araçlarına binip ayrıldı. Kimseyi umursamayan grup kameralara yansıdı.

09.05.2024 19:11
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Galata'da "pes" dedirten nişan kutlaması: Hastane yolunu kesip "Erik Dalı" oynadılar

Galata Kulesi Meydanı'nda nişan eğlencesi yapan bir grup hastane yolunun trafiğini araçlarıyla kesip Erik Dalı türküsüyle oynadı

Dakikalarca yolu kapatan magandalar araçlarına binip ayrıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak; "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca oynadı. Dakikalarca trafiğin akışını durduran grup, ardından araçlarına binip ayrıldı. Kimseyi umursamayan grup kameralara yansıdı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup ardından meydanda "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca eğlendi. Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galata'da nişan kutlaması: Hastane yolunu kesip 'Erik Dalı' oynadılar - Son Dakika

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