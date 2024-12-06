Galata Kulesi'nde Trajik Kaza - Son Dakika
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Galata Kulesi'nde Trajik Kaza

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nden düşen 19 yaşındaki Emre Kafa hayatını kaybetti.

06.12.2024 23:23
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Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Beyoğlu Galata Kulesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kuleye çıkan Emre Kafa isimli şahıs (19) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emre Kafa'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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