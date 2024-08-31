İstanbul Galataport'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı - Son Dakika
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İstanbul Galataport'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı

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İstanbul Galataport AVM'de bulunan bir restoranda bir müşteri, hesaba itiraz etmesi sonucu garsonlarla kavga etti. Müşteri belindeki silahı çıkararak garsonlara 3 el ateş etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, müşteriler panikle dışarı kaçtı. Şüpheli, silahının ruhsatlı olduğunu belirterek emniyete haber verilmesini istedi. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kavga karışanlar da emniyete götürüldü.

31.08.2024 22:05  Güncelleme: 22:13
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İstanbul Galataport'taki bir restoranda, bir müşteriyle garsonlar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Belindeki silahı çeken müşteri garsonlara 3 el ateş etti.

GARSONLARA ATEŞ ETTİ

İstanbul Galataport AVM'de bulunan bir restoranda ortalık karıştı. Ailesiyle restorana giden bir kişi, yemek yedikten sonra gelen hesaba itiraz etti. Çay ve su isteyen müşteri istedikleri gelmeyince garsonlarla kavga etmeye başladı. Belinden silahını çıkaran müşteri garsonlara 3 el ateş etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken müşteriler kendini panikle dışarı attı.

Restoranın güvenlik görevlilerine direnmeyen şüpheli silahının ruhsatlı olduğunu ve emniyete haber verilmesini istediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması hala sürerken kavga karışanlar da emniyete götürüldü.

İstanbul Galataport\'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı

İstanbul, 3-sayfa, Kavga, Çay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Galataport'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Bey: Cezai yaptırım olmazsa bu tip haberleri daha fazla görürüz. Çay gelse adam demini bahane eder silahına davranır. Su gelse su sıcak diye silahına davranır. 15 6 Yanıtla
  • Ankara null: helal olsun iyi yapmis 0 0 Yanıtla
  • Sami Kuru: Ne kadar fiyatı şişirdiler acaba adamı delirttiler 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul Galataport'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı - Son Dakika
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