Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet ilanı veren 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet ilanı veren 9 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet ilanı veren 9 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Barcelona ile yarın akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sanal medyada karaborsa bilet satış ilanı verenler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması üzerine bu sabah yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi karaborsa bilet operasyonu yapıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi sanal medyada, karaborsa bilet satış ilanı verenlerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıGalatasaray3. SayfaGüvenlikGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:46
İzleyenleri ikiye bölen görüntü
İzleyenleri ikiye bölen görüntü
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
09:12
Galatasaray’da bomba Okan Buruk kararı Dursun Özbek harekete geçiyor
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:06:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet ilanı veren 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei