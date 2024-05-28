Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi

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İstanbul Bayrampaşa'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıktı. O sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip bir taraftara çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar anbean kameralara yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARACIYLA GERİ GERİ GELEREK TARAFTARA ÇARPTI

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti. Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı.

ÇARPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Tunç savrularak yere düşerken; sürücü ise gaza basarak kaçtı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN TARAFTARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirip, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.