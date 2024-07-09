Galatasaray ve Fenerbahçe Derbisi Olaylarına İlişkin Bilirkişi Raporu Hazırlandı

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay gününden kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

"Çık buradan yoksa dayak yiyeceksin"

Bu çerçevede olaylar sırasında çekilen ve 19 ile 8 saniyeden oluşan 2 videonun incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un arkasında bulunan kişilerle yürüdüğü sırada yanında yürüyen ve Galatasaray Spor Kulübü görevlisi olduğu düşünülen bir şahsa dönerek, "Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin" şeklinde konuştuğu, yürüdüğü sırada hızlıca geri döndüğü, Selahattin Baki'nin yakasından tutarak bir şeyler söylediği, Baki'nin ise "Beni mi buldun başkanım" dediği aktarıldı.

Hazırlanan raporda, başka açıdan ise Koç'un "Burada yapmayın" şeklinde devamında küfür olan söylemi duyması üzerine geriye doğru döndüğü, sonrasında Baki'nin yakasından tutarak "Sus, sus dedim mi susacaksın" şeklinde konuştuğu, Baki'nin ise bunun üzerine "Beni mi buldun başkanım" dediği kaydedildi. - İSTANBUL