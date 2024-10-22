Galler'de Tren Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

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Galler'de iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Galler'in Llanbrynmair bölgesinde akşam saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CARDIFF