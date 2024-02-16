Gayrettepe'de Yürüyen Merdivenlerde Sıkışarak Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu - Son Dakika
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Gayrettepe'de Yürüyen Merdivenlerde Sıkışarak Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu

Gayrettepe\'de Yürüyen Merdivenlerde Sıkışarak Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu

Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken aniden çalışmasıyla içinde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu. İşçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.02.2024 21:16
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Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken aniden çalışmasıyla içinde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliğini belli oldu. Hayatını kaybeden işçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda yaşandı. Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı (31), merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı. Sıkışan işçi çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıyıklı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gayrettepe'de Yürüyen Merdivenlerde Sıkışarak Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gayrettepe'de Yürüyen Merdivenlerde Sıkışarak Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu - Son Dakika
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