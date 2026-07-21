Gaz sızıntısından anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

Konya'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Ermek Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpünden sızan gazdan evde bulunan anne A.E. ile çocukları P.E. (3) ve K.E. (2) etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gazdan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA