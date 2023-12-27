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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle serbest bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle serbest bırakıldı
27.12.2023 - 17:26,
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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Ataklı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle serbest bırakıldı - Son Dakika
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