Gazeteci Canlı Yayında Kaza Yaptı - Son Dakika
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Gazeteci Canlı Yayında Kaza Yaptı

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Bartın'da kar haberi çeken gazeteci Halil Tekin, canlı yayında buzlu yolda kaza yaparak yara almadı.

20.02.2025 11:53
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Gazeteci habere giderken haber oldu

Bartın'da kar haberine giden gazeteci canlı yayında kaza yaptı

BARTIN - Bartın'da kar ve buzlanma haberi çekimi yapan, yol durumu, yağış ve buzlanma hakkındaki son durumu sosyal medya hesabından canlı olarak anlatan gazeteci Halil Tekin, buzlu yolda kayarak yoldan çıktı. Düşük hızla seyir etmesi ve yolun boş olması nedeniyle kazayı yara almadan atlatan Tekin,o anları ise canlı olarak takipçilerine izletti

Bartın Amasra ilçesinde yayın yapan Kanal74 ve Batıkar Haber internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarının sahibi olan Gazeteci Halil Tekin, sabahın erken saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesinde kar görüntüleri çekmek için yola koyuldu. Yollardaki buzlanma nedeniyle sosyal medya hesabından canlı yayın açan Gazeteci Tekin, yayında yola çıkan servis şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücüleri dikkatli olması konusunda ikaz etti, Son yol durumu ve buzlanma hakkında da bilgi veren Tekin, Ahatlar Tepesi'ndeki çay bahçesinin bulunduğu bölgede dönüş yapmak istedi. Tekin, tekerlekleri kaymaya başlayan aracın kontrolünü kaybetti. Stop eden araç, kayarak etrafında tur attı. Canlı yayında meydana gelen kazada, gazeteci Halil Tekin yara almadan kurtuldu. Canlı yayınını kesmeden devam eden Tekin, düşük hızla olması ve yolun boş olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Gazeteci Tekin, biraz uğraşı sonucunda tekrar çalıştırdığı aracı ile kaydığı alana tekrar giderek, yoldaki kar ve buzlanmayı anlattı. Yayında takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Tekin, yetkililere ise yolun temizlenmesi ve tuzlanması için çağrıda bulundu. Takipçileri ise yaptığı yorumlarda Tekin'e geçmiş olsun temennisinde bulundu

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Canlı Yayında Kaza Yaptı - Son Dakika

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