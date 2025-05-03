Gazeteci Oğlunun Kazasını Öğrendi

Gazeteci gittiği haberde, kaza yapanın oğlu olduğunu öğrendi

ANKARA - Ankara'da bir gazeteci, gittiği haberde, kazayı yapan kişinin oğlu olduğunu öğrendi.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Gazeteci Hakan Sarıbıyık, Ankara- Samsun yolu üzerinde bir kaza ihbarı alarak olay yerine doğru yola çıktı. Olay yerine varan Sarıbıyık, kazayı yapan kişinin 19 yaşındaki oğlu Baki Sarıbıyık olduğunu gördü. 06 FA 020 plakalı Fiat marka araç ile kaza yapan oğlu Baki'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerinden bilgi alan Hakan Sarıbıyık, oğlunun Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını öğrendi.

Daha sonra işini yapmak için görüntü çeken Hakan Sarıbıyık, aynı noktada daha önce de amcasının kızı ve eniştesini kaybettiğini söyledi. Sarıbıyık, kazanın gerçekleştiği noktada sürekli kaza meydana geldiğini ve bu konuda yetkililerden yardım beklediğini de dile getirdi.

"Kaza var diye olay yerine geldim, bir baktım oğlum kaza yapmış, aracı takla atmış"

Olayı anlatan gazeteci Hakan Sarıbıyık, "Olay yerine geldim kaza var diye. Bir baktım oğlum kaza yapmış, aracı takla atmış. Arka camdan çıkmış. Sürekli bu Samsun Yolu'nda kazalar oluyor. Yakınlarımızı kaybettik. Daha geçenlerde amcamın kızını, damadını kaybettik. Bugün de oğlum kaza yapmış. Samsun yolundan çıkmış, 50 metre takla atarak buraya gelmiş" ifadelerini kullandı.