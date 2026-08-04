Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltında - Son Dakika
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Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma KOM Şube tarafından gözaltına alındı; sorgusu sürüyor. Hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto hesaba transferler tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Tahir Sarıkaya'nın gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Tahir Sarıkaya, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltında - Son Dakika

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