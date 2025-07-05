Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerini kullandı.
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5.07.2025 18:13:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı - Son Dakika
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