Gazeteciler Saymaz ve Ağırel adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Gazeteciler Saymaz ve Ağırel adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İkili için imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, işlemleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazeteciler Saymaz ve Ağırel adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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